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общество

Сергей из Новосибирска нашел родителей спустя 14 лет в "Жди меня"

Фото: "Жди меня" на НТВ

Житель Новосибирска смог найти своих родителей спустя 14 лет.

На эфир популярного ток-шоу "Жди меня" пришел житель Новосибирска Сергей Рязанцев, который в семь лет оказался в детском доме после того, как его отец начал злоупотреблять алкоголем, а мать оставила его.

Позже мальчика усыновили и он жил с приемной семьей, но всегда мечтал встретиться со своей.

Тогда, после наступления совершеннолетия, молодой человек решил обратиться за помощью в программу "Жди меня", чтобы найти своих родителей. Благодаря эфиру, он смог увидеться со своей матерью, которая живет в Алтайском крае. Теперь Сергей намерен увидеть и родного отца.

Напомним, что выплату на сборы к школе для многодетных семей увеличили в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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