У новосибирца получилось найти своих родителей спустя 14 лет

21-летний житель Новосибирска Сергей Рязанцев обратился в телепередачу «Жди меня», чтобы найти своих родителей, которые оставили его в детстве.

Сергей воспитывался в приемной семье с 7 лет. Он надеется узнать причины, по которым его отдали в детский дом. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

По словам Сергея, до 7 лет он жил с родителями, но ситуация изменилась, когда отец стал агрессивным из-за алкогольной зависимости. Мать увезла его в Сургут, но вскоре от него отказалась. Сергей попал в приют, откуда его забрал отец, но позже их снова разлучили. Сергей вырос в детском доме.

В ходе программы «Жди меня» Сергей узнал, что его отец, Сергей Васякин, проживает в Омской области, а мать, Светлана, — в Алтайском крае. Оба родителя дали свои комментарии на счет произошедшего. Светлана призналась, что находить своего сына для нее — огромная радость.

В студии передачи мать и сын встретились впервые за много лет. Сергей сказал, что хотел бы встретиться с отцом, если у него будет время и сила.

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