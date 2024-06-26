В Новосибирске на HeadHunter подали в суд из-за негативных отзывов о работодателе

Новосибирская компания из Новосибирска подала в суд на HeadHunter из-за отзывов.

Как сообщает РБК-Новосибирск, ссылаясь на данные картотеки арбитражных дел, поставщик электронных компонентов «Микросан» в Новосибирске подал иск в отношении HeadHunter с требованием удалить с hh.ru ссылку на отзывы о себе на принадлежащей сервису платформе Dream Job.

По предварительным данным, истец выразил недовольство в отношении негативных комментариев, которые могут портить репутацию, размещенные на платформах HeadHunter и Dream Job. Об этом сообщил портал Коммерсант.

Однако сейчас на Dream Job о компании оставлен только один отзыв, а ее рейтинг составляет 4,7 из 5 возможных.

Как уточнил источник издания, рейтинг «Микросана» на HeadHunter был скрыт компанией самостоятельно, но на сайте по-прежнему присутствует уведомление о том, что работодатель скрыл свои оценки и их можно увидеть на Dream Job. Сейчас компания настаивает на удалении информации о себе.

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