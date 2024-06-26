В Новосибирске на пляже «У моря Обского» собрали 8 тонн топляка

8 тонн топляка собрали на новосибирском пляже.

Как сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска, в связи со второй волной паводка, на местных пляжах оказалось большое количество древесины, особенно на пляже "У моря Обского".

“В субботу вечером мы обратились к новосибирцам в социальных сетях и получили вдохновляющую обратную связь”, — рассказала заместитель мэра Новосибирска Дара Разживина.

В результате, силами 30-ти волонтеров, сотрудников департамента культуры, администрации Советского района и отдыхающих, пляж удалось очистить. За три часа было собрано 8 тонн топляка.

Напомним, что под Новосибирском упала огромная береза от удара молнии