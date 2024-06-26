В Новосибирске не найдены виновные в смерти собаки-поводыря от удара током

В Новосибирске так и не нашли виновных в гибели собаки-поводыря от удара током при входе в троллейбус

Ирина, хозяйка погибшей собаки-поводыря, сообщила, что после инцидента летом прошлого года её питомец скончался.

Собаку экстренно доставили в ветеринарную клинику. Однако усилия ветеринаров оказались тщетными.

Зимой текущего года было возбуждено уголовное дело по факту происшествия, которое квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако настоящие виновные так и не были выявлены. Продолжаются новые экспертизы по делу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области почти на 30% выросло количество убийств.