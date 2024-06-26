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вчера 23:00
общество

В Новосибирске не найдены виновные в смерти собаки-поводыря от удара током

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске так и не нашли виновных в гибели собаки-поводыря от удара током при входе в троллейбус

Ирина, хозяйка погибшей собаки-поводыря, сообщила, что после инцидента летом прошлого года её питомец скончался.

Собаку экстренно доставили в ветеринарную клинику. Однако усилия ветеринаров оказались тщетными.

Зимой текущего года было возбуждено уголовное дело по факту происшествия, которое квалифицировано как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако настоящие виновные так и не были выявлены. Продолжаются новые экспертизы по делу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске и области почти на 30% выросло количество убийств.

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Игорь Кириченко
Журналист

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