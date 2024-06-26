В Новосибирске составили рейтинг профессий по склонности к трудоголизму

Исследование, проведенное страховой компанией «Ренессанс страхование» совместно с аналитическим центром «Зарплата.ру», выявило наиболее склонные к трудоголизму профессии в Новосибирской области.

Опрос работодателей показал, что предприниматели (35%) и топ-менеджеры (35%) чаще всего демонстрируют признаки трудоголизма. Юристы, бухгалтеры и инженеры разделили третье место с показателем в 20%. Врачи (15%) и учителя (10%) оказывались в списке реже.

Подавляющее большинство респондентов (75%) считают, что трудоголики способствуют росту и развитию бизнеса. Три четверти работодателей (75%) готовы поощрять таких сотрудников различными способами, включая устную похвалу (40%) и материальные бонусы (35%).

Однако каждый четвертый участник опроса (25%) считает, что трудоголизм может негативно сказаться на рабочем коллективе, создавая нездоровую конкуренцию и давление на других сотрудников. Чтобы избежать конфликтов, 75% работодателей считают важным следить за рабочим временем сотрудников и обеспечивать комфорт на рабочем месте.

Юлия Галаничева, управляющий директор компании «Ренессанс страхование», подчеркивает рост интереса к программам добровольного медицинского страхования (ДМС) и well-being как способу поддержания здоровья сотрудников в условиях активного развития бизнеса.

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