В Новосибирске судят мать, которая издевалась над своим сыном

За жестокое обращение с сыном на скамье подсудимых в Новосибирске оказалась жительница Кемеровской области.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в суд направлено уголовное дело по обвинению 31-летней жительницы Кемеровской области в совершении преступлений, предусмотренных по статьям “ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, сопряженное с жестоким обращением”, и “незаконное лишение свободы”.

По предварительным данным, в период с июля прошлого года по март 2024 года, женщина жестоко избивала своего 8-летнего сына различными тяжелыми предметами, а также била его ногами и руками. В том числе, она не обеспечила получение несовершеннолетним медицинской помощи и образования.

А в феврале 2024 года обвиняемая на длительное время оставила сына одного в запертой квартире без присмотра и пищи.

Сейчас уголовное дело в отношении 31-летней женщины направлено в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения, а ее сына отдали в детский дом.

Напомним, что в Новосибирске арестовали сектантов Олега и Анну Голдиных, которые обвиняются в убийстве 10-летней девочки