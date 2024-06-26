В Новосибирске в магазинах станет меньше молочной продукции региональных производителей

В молочных отделах новосибирских магазинов продукции местных производителей станет меньше из-за политики федеральных торговых сетей. Об этом BFM-Новосибирск сообщил председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко.

Тренд на сокращение местной продукции в Новосибирске уже заметен. В магазинах города основной объем «молочки» приходится на продукцию из Алтайского края, Кемеровской, Томской и Омской областей. При этом маркетинговые исследования показывают, что потребители отдают предпочтение местным производителям. Однако ритейл ориентируется на возможность производителей обеспечить бесперебойную поставку всей линейки молочной продукции.

Новосибирская область входит в тройку лидеров по производству товарного молока в СФО. 23% молока производится новосибирскими сельхозпредприятиями, но региону не хватает мощностей по переработке. Проблема обострилась в последние несколько лет. В Новосибирске фактически не осталось заводов, молоко на переработку сдается в другие регионы. Местных мощностей не хватает, чтобы принять всё местное молоко, поэтому существенный объем «молочки» в магазинах — товар неместного производства.

В дальнейшем эта тенденция будет только усиливаться. У местных производителей останутся точки сбыта в небольших торговых павильонах, на рынках и в супермаркетах, но доминирующими станут другие бренды.

Риск связан с развитием федеральных торговых сетей, которым проще привезти необходимый объем продукции из одного источника, чем заключать договоры с несколькими местными производителями. Развитие собственных торговых марок также будет способствовать сокращению местных брендов.

Региональные производители молока ждут завершения строительства крупного молокоперерабатывающего завода в Маслянинском районе. Срок сдачи в эксплуатацию — второе полугодие 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на HeadHunter подали в суд из-за негативных отзывов о работодателе.