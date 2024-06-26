В Новосибирской области школьница утонула в реке Бердь

Трагедия произошла возле моста у Дома ветеранов.

В Искитиме Новосибирской области 25 июня утонула 13-летняя девочка в реке Бердь возле моста у Дома ветеранов.

По информации «Службы гражданской защиты населения г. Искитима», девочка пришла на водоем вместе с одноклассниками. Она не умела плавать, но решила купаться.

Место происшествия не предназначено для купания, так как на нем имеются глубокие ямы, водовороты и сильное течение. Здесь установлены запрещающие знаки «Купание запрещено».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске история о групповом изнасиловании беременной женщины оказалась фейком.