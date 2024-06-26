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проиcшествия

В Новосибирской области школьница утонула в реке Бердь

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Трагедия произошла возле моста у Дома ветеранов.

В Искитиме Новосибирской области 25 июня утонула 13-летняя девочка в реке Бердь возле моста у Дома ветеранов.

По информации «Службы гражданской защиты населения г. Искитима», девочка пришла на водоем вместе с одноклассниками. Она не умела плавать, но решила купаться.

Место происшествия не предназначено для купания, так как на нем имеются глубокие ямы, водовороты и сильное течение. Здесь установлены запрещающие знаки «Купание запрещено».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске история о групповом изнасиловании беременной женщины оказалась фейком.

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Игорь Кириченко
Журналист

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