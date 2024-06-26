«Я не стремлюсь к Малахову»: в Новосибирске история о групповом изнасиловании беременной женщины оказалась фейком

В Новосибирске следователи сообщили, что подобных происшествий в регионе за 4 года не происходило.

В новосибирских соцсетях, 22 июня, появился пост, в котором рассказывалось, что беременная женщина потеряла ребёнка после того, как её изнасиловали в подъезде трое мужчин.

По словам пострадавшей, все виновники получили наказание и сели в колонию, однако один якобы покончил с собой, другой умер от инсульта, а третий умер из-за сердечного приступа. После этого, по заявлению девушки, её начали травить жены этих мужчин.

«Когда ты уже сдохнешь? Ты оставила нас без денег. Почему ты вообще жива? Таким тварям нельзя давать такого шанса. С животными своими нянчишься, потому что родить не можешь. Если от тебя еще муж не ушел после того, что с тобой было, загуляет и уйдет к той, которая родит ему дочь и пошлет тебя, овцу. Жаль, что наши идиоты тебя не добили. Скажи спасибо, что не успела там родить, тогда бы точно вас обеих закопали и никто не нашел. Хорошо живется, да? Улыбаешься, на тренировочки ходишь, муж цветочки дарит, жалко, не венок», — говорится в сообщениях, которые якобы отправляли потерпевшей.

У новосибирцев появился ряд вопросов к истории, однако Алина (имя изменено) и её знакомая, через которую было выложено видео, не стали отвечать комментаторам. Тогда её подруга удалила видео. По её словам, сделала она из-за плохих сообщений.

В Следственном комитете и прокуратуре области сообщили, что с 2020 по 2024 год подобных преступлений в городе не было.

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что ряд фотографий с кровью и шрамами, которые были прикреплены в видео как доказательства изнасилования, оказались стоковыми — они давно опубликованы на зарубежных сайтах по медицине и прочее.

Журналист связался с Алиной, чтобы уточнить детали происшествия, однако девушка стала уходить от вопросов.

«Нам пришлось удалить видео из-за комментариев, так как я нахожусь в стрессе», — ответила она.

Девушка заявила, что у неё есть на руках приговор, который вынес суд трём "насильникам", однако предоставлять она отказалась.

«Мне не нужны никакие деньги, я не стремлюсь попасть к Малахову. Я просто хотела, чтобы меня оставили в покое их жены. Это единственное, что меня беспокоит. У меня нет претензий к медикам, ни к правоохранителям», — объяснила она.

На вопрос журналиста, почему они использовали фотографии с кровью и шрамами из интернета, девушка ответила, что часть они брали для "демонстрации", а также чтобы не оголять своё тело.

В конце разговора женщина призналась, что она лечится у психиатра.

«Я на сильных препаратах, от этого очень сильно устала. Я долго терпела. Когда это стало не выносимо, я решила выговориться (речь про запись видео. прим. ред.), чтобы меня оставили в покое, но теперь меня стало беспокоить больше из-за комментариев. Единственная моя цель была — высказаться, сказать, что существуют такие ситуации. Думала, что всё закончилось, но тебя продолжают травить, действовать на нервы. Мне друзья ранее говорили, что нужно придать огласку этой истории, но я не хотела этого», — заключила она.



Напомним, бабушка собирается забрать из детского дома 9-летнего внука, которого избивала родная мать, а также заперла его на два дня в съемной квартире в Новосибирске.