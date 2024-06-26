В столице Сибири наградили победителей конкурса «Новосибирская марка»

В мэрии Новосибирска состоялась церемония награждения победителей конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка», который проходил с января по апрель 2024 года.

По информации пресс-центра городской администрации, в текущем году статус «Новосибирская марка» был присвоен 64 компаниям в 35 различных номинациях.

Конкурс основан в 2002 году. Организаторами являются Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» совместно с мэрией Новосибирска. Ежегодно он проходит в различных секторах экономики, включая здравоохранение, строительство, банковское дело, производство и другие отрасли. Экспертное жюри оценивает участников по финансовым показателям, качеству продукции, инновационным решениям, а также участию в социальных и благотворительных программах.

Среди награжденных в этом году значатся такие организации, как ГБПОУ «Сибирский геофизический колледж», ГАУК НСО «Новосибирская областная научная библиотека», АО «Новосибирскэнергосбыт», АО «Санаторий «Доволенский», ООО «КОРС-К», АО «Сибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности» и другие.

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