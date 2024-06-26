В зоопарке Новосибирска принимают дополнительные меры в связи с жарой

Из-за аномальной жары в городе, сотрудники зоопарка принимают дополнительные меры.

Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на директора Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило Андрея Шило, сейчас сотрудники учреждения вынуждены принимать дополнительные меры, в связи с аномальной жарой в городе.

Так, например, вольеры с животными на постоянной основе поливают большим количеством воды, чтобы уменьшить жар. А в служебных помещениях установили дополнительные кондиционеры воздуха для комфорта животных в инкубаторной комнате и помещении с пингвинами.

Также сотрудники зоопарка поменяли график кормления животных.

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