Ветеринар Середа рассказал, как избежать кошачьего побега с дачи

По его словам, нужно приучить любимца гулять на поводке, а также попробовать закрыть все возможные отверстия.

Ветеринар Сергей Середа рассказал, как снизить риски побега кошки с дачного участка. Так, по его словам, нужно попробовать закрыть все возможные отверстия и приучить любимца к выгуливанию на поводке, пишет Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

Вдобавок специалист отметил, что выпускать питомца на свободный выгул не стоит, так как невозможно контролировать его передвижения. Также Середа подчеркнул важность для животного общения с хозяином, и рекомендовал не отказываться от поездок на дачу.

Напомним, в Забайкалье ветеринары спасли провалившихся под лед лошадей.