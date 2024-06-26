Власти Новосибирска восстановят асфальт в микрорайоне Родники

В пресс-центре администрации Новосибирска сообщили о намерении начать восстановление дорожного покрытия в микрорайоне Родники.

Это решение было принято после серьезного повреждения асфальта на подъезде к кольцу улиц Мясниковой и Кочубея в результате последнего дождя в городе.

По словам главы городского Дептранса Иосифа Кодалаева, временные меры уже введены для обеспечения проезда, а комиссия по ЧС рассмотрит вопрос о режиме повышенной готовности.

Департамент также определяет объёмы ремонтных работ и выбирает подрядчика для выполнения работ на повреждённом участке и смежных территориях, где также зафиксированы дефекты в дорожном покрытии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что свыше 9 тысяч многодетных семей региона направили средства областного семейного капитала на покупку автомобиля.