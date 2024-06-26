Женщине из Новосибирска может грозить срок за фейковую историю о групповом изнасиловании

В сети появилась информация о беременной девушке, потерявшей ребенка после изнасилования тремя мужчинами.

По словам пострадавшей, виновники были осуждены и скончались после приговора: один покончил с собой, у другого случился инсульт, третий умер из-за проблем с сердцем.

Знакомая девушки разместила видео с этим рассказом на своей странице в социальных сетях. Она отметила, что пострадавшую травят жены насильников. Однако позже видео было удалено из-за негативных комментариев.

Следственный комитет Новосибирской области прокомментировал ситуацию. В ведомстве заявили, что с 2020 по 2024 год никаких подобных происшествий в регионе не происходило.

Прокуратура Новосибирской области также подтвердила, что история является фейком.

Юристы предупреждают, что за подобное видео обе девушки могут понести ответственность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске история о групповом изнасиловании беременной женщины оказалась фейком.