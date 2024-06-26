Зоопарк Новосибирска поставил терминалы для покупки билетов

Автоматы по продаже билетов установили справа от касс.

С 26 июня посетители Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило могут приобретать билеты через терминалы самообслуживания. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Автоматы установлены справа от касс под специальным навесом, что позволяет посетителям избежать очередей и оплатить билеты безналичным способом.

При покупке льготного билета необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу при контроле в зоопарке. Также билеты доступны для приобретения на сайте учреждения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоопарке Новосибирска принимают дополнительные меры в связи с жарой.