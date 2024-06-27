Дерматолог перечислила стоп-продукты при появлении акне

Врач объяснила, что молочные продукты и шоколад провоцируют высыпания на коже.

Врач-дерматолог, косметолог и трихолог Наталья Яковлева рассказала о перечне продуктов, которые провоцируют появление акне на коже. Так, по ее словам, возглавляют такой перечень молочные продукты, полуфабрикаты, фастфуд и сладкое, пишет Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

По словам эксперта, состав сального секрета (себума), который увлажняет, согревает и защищает кожу, должен быть более-менее жидким. Когда работа желёз нарушается, себум становится густым и твёрдым, забивая поры и окисляясь, что приводит к образованию угрей и акне, пояснила Яковлева.

Как объяснила медик, некоторая пища может повлиять на сальные железы, которые в свою очередь также могут быть чувствительны к быстрым углеводам. А чтобы узнать, как те или иные продукты влияют на организм, можно воспользоваться генетическими тестами на функции кожи или наблюдать за своим питанием и отслеживать, какие продукты повышают сальность кожи.

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