Из-за негативного отзыва новосибирская компания подала иск на hh.ru

На HeadHunter подали в суд за отзыв.

По информации РБК Новосибирск, которые сослались на данные картотеки Арбитражного суда Москвы, поставщик электротехнического оборудования «Микросан» из Новосибирска подал иск с требованием требует удалить с hh.ru ссылку на отзывы о себе, которая ведёт на Dream Job.

Уточняется, что компания намеренно скрыли свой рейтинг на hh.ru, а платформа отметила этот момент для пользователей.

Также другой источник портала, утверждает, что на Dream Job опубликованы порочащие честь и достоинство комментарии.

Напомним, что в Новосибирске суд отправил подозреваемого по делу о пожаре в Оби под домашний арест