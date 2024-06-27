На Алтае 2-месячный ребенок отравился спиртом через молоко матери и умер

В Республике Алтай умер 2-месячный ребенок.

По данным Следственного комитета, он отравился спиртом через молоко матери.

Трагедия произошла в мае этого года в селе Усть-Кокса. Следствие установило, что мать ребенка, употребив спиртное, неоднократно кормила сына грудным молоком. В результате в его организм с материнским молоком попал этиловый спирт, что привело к смертельному отравлению ребенка, сообщили в ведомстве.

Женщину обвинили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будут направлены в суд.

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