В Новосибирске назвали семь страшных трагедий в июне

За июнь в регионе произошло семь шокирующих происшествий.

За первый день лета в Новосибирске и по области произошел ряд трагических событий, которые унесли за собой несколько жизней, а также потрясли новосибирцев.

Смерть совсем юного спортсмена, чудовищные издевательства над несовершеннолетней, множество пожаров, а также последствия природных стихий — все эти события оставили след в памяти жителей Новосибирска этим летом.

В полном материале Сиб.фм можно подробнее узнать о каждом трагичном ЧП этого месяца.