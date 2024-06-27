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общество

В Новосибирске назвали семь страшных трагедий в июне

Фото: Сиб.фм

За июнь в регионе произошло семь шокирующих происшествий.

За первый день лета в Новосибирске и по области произошел ряд трагических событий, которые унесли за собой несколько жизней, а также потрясли новосибирцев.

Смерть совсем юного спортсмена, чудовищные издевательства над несовершеннолетней, множество пожаров, а также последствия природных стихий — все эти события оставили след в памяти жителей Новосибирска этим летом.

В полном материале Сиб.фм можно подробнее узнать о каждом трагичном ЧП этого месяца.

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Валерия Митрохина
Журналист

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