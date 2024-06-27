Новосибирский мальчик оказался закрытым на балконе в жару

Ребенок провел на балконе несколько часов.

Во вторник, 25 июня, в Новосибирске четырехлетний ребенок оказался запертым на балконе своей квартиры на улице Дмитрия Шмонина в Кировском районе.

По информации МАСС, ребенок провел на балконе несколько часов. В ходе спасательных операций на место происшествия прибыл его отец. Спасатели передали малыша отцу и провели профилактическую беседу.

Информация об инциденте была передана в оперативные службы и ПДН для дальнейших мер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске судят мать, которая издевалась над своим сыном.