Новосибирцы жалуются на ночных гонщиков в микрорайоне Башня

Жители микрорайона Башня в Новосибирске пожаловались на ночных гонщиков.

Любители быстрой езды устраивают шумные катания, мешая людям спать.

Водители собираются напротив площади Карла Маркса уже не первый год. Это является типичной проблемой для теплого сезона.

Автомобилисты занимаются дрифтом, из-за чего в воздухе стоит запах жжёной резины. Они снимают свои маневры на видео и повторяют их.

Новосибирцы неоднократно обращались в полицию. Однако пока результата нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пропали пешеходные зебры со 110 дорог.