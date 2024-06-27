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Авто общество

В Новосибирске пропали пешеходные зебры со 110 дорог

Фото: Сиб.фм

Пешеходные зебры пропали с дорог города.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, во всех районах города были выявлены нарушения ГОСТ, после чего ведомство потребовало привести в порядок 110 дорог.

«Во всех районах города выявлены нарушения требований ГОСТ, выразившиеся в полном либо частичном отсутствии разметки, в том числе, обозначающей пешеходные переходы, что затрудняет безопасный проезд автомобилей по проезжей части, создает угрозу жизни и здоровья участников дорожного движения», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, что в Новосибирске появился «умный» пешеходный переход

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Валерия Митрохина
Журналист

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