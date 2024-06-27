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общество

После рейда из страны выдворят более 70 иностранцев в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе прошел очередной рейд по мигрантам.

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила, что в регионе прошел рейд по выявлению нелегально проживающих мигрантов.

В результате правоохранительными органами было составлено 243 административных материала по различным статьям КоАП Российской Федерации.

Также в отношении 73 приезжих судами было принято решение о выдворении за пределы РФ, а еще 215 иностранцам запретили въезд в страну.

Напомним, что въехавшие в Новосибирск мигранты оказались нетрудовыми

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Валерия Митрохина
Журналист

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