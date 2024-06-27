Психолог объяснил сложность поиска спутника жизни в зрелом возрасте

По словам специалиста, многие проблемы идут из детства и именно они могут отразиться в зрелом возрасте.

Клинический психолог, врач «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал в беседе с RuNews24.ru о том, почему в зрелом возрасте сложно найти спутника жизни. По словам специалиста, многие проблемы идут из детства и именно они мешают человеку жить счастливо.

Специалист подчеркнул, что гармоничные отношения можно построить только когда оба партнера готовы к этому со всех сторон, и эмоционально, и физически.

Самбурский также обратил внимание на то, что в возрасте 40+ вылечить свои «детские болезни» не поздно, и помочь в этом может психолог.

Напомним, психолог рассказала о признаках «энергетического вампира».