Психолог объяснил сложность поиска спутника жизни в зрелом возрасте

По словам специалиста, многие проблемы идут из детства и именно они могут отразиться в зрелом возрасте.
Клинический психолог, врач «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал в беседе с RuNews24.ru о том, почему в зрелом возрасте сложно найти спутника жизни. По словам специалиста, многие проблемы идут из детства и именно они мешают человеку жить счастливо.
Специалист подчеркнул, что гармоничные отношения можно построить только когда оба партнера готовы к этому со всех сторон, и эмоционально, и физически.
Самбурский также обратил внимание на то, что в возрасте 40+ вылечить свои «детские болезни» не поздно, и помочь в этом может психолог.
Напомним, психолог рассказала о признаках «энергетического вампира».
Источник: https://runews24.ru/society/27/06/2024/otkuda-berutsya-staryie-devyi-obyasnyaet-psixolog
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