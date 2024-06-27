Трассу в Болотнинском районе Новосибирской области отремонтируют власти региона

Общая протяженность дороги в Болотнинском районе почти 25 км.

Министерство транспорта Новосибирской области объявило о планах по ремонту участка дороги «129 км а/д «Р-255» — Тогучин — Карпысак» в Болотнинском районе.

Ремонт будет проведен на протяжении 3 км дороги, расположенного рядом с деревнями Большеречка и Александровка. Общая протяженность дорожной сети в Болотнинском районе составляет почти 25 км, из которых 16 км имеют асфальтобетонное покрытие.

В настоящее время в работе находятся 3 км дороги, не соответствующие нормативам, уточнили в министерстве.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появился «умный» пешеходный переход.