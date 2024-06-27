У жителей поселка Новосибирской области из крана течет грязная вода

Жители поселка Коченево выразили обеспокоенность качеством воды, которая считается слишком грязной для употребления как в питьевых, так и в гигиенических целях.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области сообщило, что в ноябре 2023 года суд обязал местные власти устранить проблему до 1 июня 2025 года.

До этого срока жители имеют право требовать снижения платы за коммунальные услуги или приостановки оплаты до устранения недостатка. В случае отказа поставщика услуг жители могут обратиться в суд. Роспотребнадзор готов предоставить необходимое заключение по запросу потребителей.

В администрации района отметили, что система водоснабжения поселка использует скважины без фильтрации с 1950-х годов, что привело к накоплению загрязнений в трубах. Несмотря на усилия рабочих по очистке труб, проблема остается актуальной даже после введения новой водопроводной станции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске люди жалуются на вырубку деревьев в Хилокском районе.