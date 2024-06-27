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общество

В Новосибирске люди жалуются на вырубку деревьев в Хилокском районе

Фото: МК в Новосибирске

Теперь люди боятся отпускать детей.

На улице Хилокская в Новосибирске ведутся работы по вырубке деревьев. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Жители обеспокоены этой ситуацией. Они говорят, что работы проводятся на участке от улицы Кудряшовской до Чайханы.

По словам одной из жительниц, вдоль улицы вырубают деревья, завозят мусор и засыпают территорию привозным грунтом. Местные жители утверждают, что данный участок был единственным безопасным для пешеходов, и теперь они опасаются отпускать детей на улицу.

Жители также интересуются планами по строительству в этом районе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы жалуются на ночных гонщиков в микрорайоне Башня.

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Игорь Кириченко
Журналист

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