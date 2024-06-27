Ученый напомнил россиянам о порядке действий при сильной грозе

Специалист заявил, что мобильные телефоны на самом деле не притягивают молнию.

Главный специалист отделения теоретической физики Физического института им. П. Н. Лебедева РАН кандидата физико-математических наук Максим Зельников рассказал в беседе с Pravda.Ru о том, как вести себя в сильную грозу. Так, по его словам, в городе квартиры надежно защищены от удара молнии, а вот сельским жителям следует установить молниеотвод.

«Если молниеотвода нет, то, конечно, может электрический ток побежать по сети, и человек, который за компьютером сидит, или феном пользуется, или каким-то ещё электрическим прибором, то он может пострадать, если удар придётся именно в электрическую сеть», — объяснил эксперт.

Что касается сотовых телефонов, то как утверждает Зельников, они на самом деле не притягивают молнию.

Напомним, в Новосибирске туристы застали смерч в Караканском бору.