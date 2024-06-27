В колледже Новосибирска появится новый корпус для подготовки специалистов IT-сферы

Здание на ул. Лебедевского, 1 переоборудуют под новый корпус для колледжа электроники и вычислительной техники.

В Новосибирске планируется реконструкция здания на улице Лебедевского, 1, которое ранее принадлежало гуманитарному вузу. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра региона Андрея Головкина.

После завершения реставрации здесь планируется открыть новый корпус для колледжа электроники и вычислительной техники, где будут подготавливать IT-специалистов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская студентка научила нейросети пересказывать научные статьи.