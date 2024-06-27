В Новосибирске администрация отказалась от неустойки за срыв работ в Первомайском сквере

МАУ «Горзеленхоз» отказалось от иска к ИП о взыскании пени в размере 868 307 рублей за срыв сроков работ в Первомайском сквере.

Согласно определению Арбитражного суда Новосибирской области, между сторонами было заключено мировое соглашение для завершения работ по благоустройству Первомайского сквера.

Новый срок завершения реконструкции сквера установлен на 10 августа текущего года.

После подписания мирового соглашения подрядчик должен незамедлительно приступить к устранению выявленных ранее недостатков.

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