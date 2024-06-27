В Новосибирске на дорожную разметку потратят 125 млн рублей

Мэрия Новосибирска заявила, что в 2024 году из городского бюджета выделили 125 млн рублей на разметку дорог термопластиком.

В настоящее время разметка проводится на площади Ленина ко Дню города.

Начальник отдела организации дорожного движения МБУ «ГЦОДД» Валерий Белкин сообщил, что до этого времени разметка выполнялась краской, которую наносит непосредственно учреждение. На сегодняшний день краской нанесено более 1,5 млн погонных метров.

Разметка пластиком, по данным мэрии, служит более чем в два раза дольше, чем краска. Гарантия на такую разметку составляет от шести месяцев до года.

Мэрия также отметила, что в термопластике используются светоотражающие стеклянные шарики, которые располагаются как на поверхности разметки, так и внутри неё. Благодаря этому эффект светоотражения сохраняется даже после износа верхнего слоя.

Полностью завершить разметку краской и термопластиком планируется до конца летнего сезона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проводят генеральную уборку улиц левого берега.