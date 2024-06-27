В Новосибирске проводят генеральную уборку улиц левого берега

В Новосибирске продолжаются работы по наведению порядка на улицах.

Коммунальные службы фокусируют внимание не только на тротуарах, но и на устранении аварийных деревьев. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проинформировал горожан о текущих мерах на левом берегу города.

На улице Ватутина и Блюхера ведется восстановление газонов, замена опасных аварийных деревьев, укладка новой плитки и посев травы. Работы также включают мойку проезжей части, тротуаров, парковок, павильонов на остановках и обслуживание дорожных знаков.

Мэрия активно взаимодействует с организациями, расположенными в зданиях, чтобы обеспечить чистоту на прилегающих территориях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мужчина заплатил 400 тысяч рублей за моральный вред из-за ДТП.