В Новосибирской области мужчина заплатил 400 тысяч рублей за моральный вред из-за ДТП

В Новосибирской области житель Болотного региона был признан виновным в аварии с КамАЗом и оштрафован на 400 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ГУФССП по региону 27 июня, мужчина управлял «Газелью». Его автомобиль из-за снега и гололеда выскочил на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом.

На судебном заседании виновник аварии признал свою вину и сообщил о предпринятых мерах для оказания помощи пострадавшему. В результате мужчине было назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы по статье УК РФ об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Также на него наложили штраф в размере 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Судебные приставы отметили, что после прихода к нему домой мужчина немедленно выплатил сумму компенсации, избежав тем самым дополнительных ограничений и административной ответственности.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области отремонтируют дорогу, которая связывает два района.