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общество

В Новосибирске неизвестные закинули электросамокаты в фонтан

Фото: t.me/teleact54

В Октябрьском районе Новосибирска неизвестные «припарковали» несколько электросамокатов в фонтане.

В Октябрьском районе Новосибирска неизвестные оставили несколько электросамокатов в фонтане.

Соответствующие кадры были опубликованы в телеграм-канале АСТ-54.

На фотографиях видно около 7 электросамокатов, находящихся в воде.

«Банда самокатов решила охладиться после активных покатушек», – сказано в посте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудники таможни изъяли почти тысячу отмычек с начала 2024 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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