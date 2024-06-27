В Новосибирске неизвестные закинули электросамокаты в фонтан

В Октябрьском районе Новосибирска неизвестные «припарковали» несколько электросамокатов в фонтане.

В Октябрьском районе Новосибирска неизвестные оставили несколько электросамокатов в фонтане.

Соответствующие кадры были опубликованы в телеграм-канале АСТ-54.

На фотографиях видно около 7 электросамокатов, находящихся в воде.

«Банда самокатов решила охладиться после активных покатушек», – сказано в посте.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудники таможни изъяли почти тысячу отмычек с начала 2024 года.