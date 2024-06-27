В Новосибирске сотрудники таможни изъяли почти тысячу отмычек с начала 2024 года

В начале 2024 года жители Новосибирска заказали почти тысячу отмычек через международные почтовые отправления. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления сегодня, 27 июня.

По данным ведомства, в поступивших бандеролях было обнаружено 44 комплекта отмычек из общего числа 929 предметов, предназначенных для вскрытия замков. Эти предметы, в основном поступившие из Китая, были изъяты сотрудниками Новосибирского почтового таможенного поста Центральной почтовой таможни в рамках таможенного контроля.

Экспертиза показала, что отмычки относятся к специальным техническим средствам для негласного вскрытия и обследования помещений, транспортных средств и других объектов. В дополнение к отмычкам, в посылках также были обнаружены 4 GPS-трекера и очки с встроенной видеокамерой и микрофоном, предназначенные для негласного получения визуальной и акустической информации, а также данных о передвижении объектов.

Сотрудники таможни подчеркивают, что данные товары являются запрещенными к пересылке через границу без специального разрешения. Все изъятые предметы были переданы правоохранительным органам для принятия необходимых процессуальных мер.

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