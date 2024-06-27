Власти Новосибирской области собираются развивать экотуризм в заповедниках

В Новосибирской области насчитывается 80 особо охраняемых природных территорий общей площадью 1,5 миллиона гектаров.

Власти региона выразили намерение развивать экотуризм на этих участках, несмотря на существующие ограничения, связанные с их специальным статусом.

В ходе круглого стола в Законодательном собрании Новосибирской области были обсуждены потенциальные механизмы развития экотуризма, включая новые возможности для частных инвестиций, предоставленные новой версией федерального закона.

Региональные ведомства активно работают над устранением проблем и разработкой устойчивой концепции развития экотуризма, выделяя важность комплексного подхода для сохранения природы и устойчивого развития региона.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске с застройщика Росгвардии требуют более 43 млн рублей.