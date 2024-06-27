В Новосибирске рассказали, что военный городок простоит не более пяти лет

Эксперты оценили состояние зданий Военного городка в Новосибирске. Об этом сообщает «BFM-Новосибирск».

Директор исторического парка «Россия – моя история» Алексей Пронин заявил, что Военному городку отведено не более пяти лет из-за прогрессирующих разрушений. Он отметил, что здания разграблены. В некоторых произошли пожары. По его словам, разрушения продолжают нарастать.

Директор реставрационной компании «Стройкомфортуна» Виктор Гурин согласен с этой оценкой. Он сообщил, что целостность стен в исторических зданиях нарушена, и разрушительные процессы продолжаются. Гурин добавил, что через пять лет реставраторам уже не удастся помочь.

Военный городок, расположенный в Октябрьском районе, имеет статус объекта культурного наследия. В 2024 году он привлек особое внимание: Министерство обороны пыталось снять с него охранный статус, жители выходили на пикеты. Губернатор Андрей Травников на Петербургском международном экономическом форуме выразил желание сохранить этот исторический объект.

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