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общество

В Новосибирской области более 1,5 тысяч человек за неделю покусали клещи

Фото: BFM-Новосибирск

На прошлой неделе в Новосибирской области количество случаев укусов клещами выросло до 1549, что на 52 больше, чем неделей ранее.

Такие данные предоставила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Лидерами по активности клещей стали Новосибирский (322), Мошковский (127) и Искитимский (125) районы области, а также Советский (94), Первомайский (56) и Октябрьский (51) районы мегаполиса.

В других регионах укусами клещей пострадали 113 жителей Новосибирской области. Лабораторные исследования показали, что 2% клещей были носителями вирусного энцефалита, а 44,6% – возбудителей клещевого боррелиоза.

Всего с начала эпидемического сезона медицинские организации Новосибирской области зарегистрировали обращения 11056 человек по поводу укусов клещами.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проводят генеральную уборку улиц левого берега.

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Игорь Кириченко
Журналист

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