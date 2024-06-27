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общество

В Новосибирской области отремонтировали дом дедушки участника СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства НСО

В Новосибирской области был отремонтирован дом дедушки участника спецоперации Николая Мамонтова.

Супруга бойца обратилась за помощью в министерство труда и социального развития. Дом пожилого человека, расположенный в Колыванском районе, давно требовал ремонта.

После осмотра специалисты установили необходимость замены окна и части бревен в конструкции дома. В ходе ремонта эти работы были успешно выполнены.

Глава сельсовета держит ситуацию под контролем, чтобы обеспечить дальнейшее благополучие пожилого человека.

Ранее Сиб.фм сообщал, что депутаты Новосибирского Заксобрания работают на XI Форуме регионов России и Беларуси.

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Игорь Кириченко
Журналист

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