В Новосибирской области спрос самозанятых на займы дошел до максимума за 4 года

В Новосибирской области за четыре года спрос людей, зарегистрированных в налоговых органах как самозанятые, на займы достиг максимума.

Сервис Moneyman опубликовал данные, согласно которым в период с января по май доля самозанятых составила 17,6% от общего числа запросов. В прошлом году этот показатель за аналогичный период составлял 12,1%.

Наиболее часто за займами обращались работники торговой сферы, за ними следуют представители бизнеса грузоперевозок и сферы услуг.

Эксперты считают, что рост числа запросов связан с увеличением количества граждан, работающих в статусе самозанятых.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцы активно покупали сухарики и чипсы в первые дни Евро.