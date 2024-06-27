В Тобольске состоится юбилейный забег «Стальной характер»

Принять участие в соревнованиях может любой желающий.

В Тобольске 29 июня 2024 года состоится экстремальный забег «Стальной характер». Проект отмечает десятилетие и организаторы подготовили для участников медали с уникальным дизайном и праздничный мерч. Об этом сообщает Вслух.ru.

Соревнования пройдут на территории горнолыжного курорта «Алемасова». Спортсменам предстоит преодолеть четыре дистанции от 3 до 10 километров и более 25-ти уникальных препятствий.

Принять участие в состязании могут все желающие, независимо от опыта и уровня физической подготовки.

Напомним, паралимпийцы из Югры взяли четыре золотых медали на Всероссийских соревнованиях.