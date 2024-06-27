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общество

Зоопарк Новосибирска установил терминалы для покупки билетов

Фото: Сиб.фм

В новосибирском зоопарке появились терминалы для покупки билетов.

В пресс-службе Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило сообщили, что с 26 июня у посетителей учреждения появилась возможность приобрести билеты на посещение через терминалы самообслуживания.

Теперь справа от касс появились автоматы по продаже билетов. Посетители могут не стоять в очереди в кассы, а воспользоваться одним из терминалов безналичного расчёта.

Ранее Сиб.фм писал, что у посетителей Новосибирского зоопарка котята манулов стали новыми любимцами



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Валерия Митрохина
Журналист

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