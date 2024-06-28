Эксперт Соболева объяснила высокую стоимость стоматологических услуг

Специалист объяснила это тем, что цены растут пропорциональной спросу на эти услуги.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Соболева рассказала в беседе RuNews24.ru о причинах высокой стоимости стоматологических услуг. По ее мнению, цены растут пропорциональной спросу на эти услуги.

«Это может быть также связано с ростом стоимости импортных материалов и оборудования, которые используются в стоматологии. Однако сейчас рынок переориентируется на азиатских поставщиков и развивается импортозамещение», — высказала свою точку зрения специалист.

Кроме того, Соболева подчеркнула, что в большей степени цены будут расти на так называемые «сложные» услуги, которые требуют дорогостоящего оборудования и материалов.

Напомним, в Новосибирске снизились цены на новые автомобили и выросли на старые.