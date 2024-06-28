Мать пятерых детей пожаловалась на проблемы с молочной кухней в Бердске Новосибирской области

В регионе мать пятерых детей пожаловалась на проблемы с молочной кухней.

Жительница Бердска, у которой пятеро детей, вынуждена за свой счет покупать кисломолочные продукты, которые положены детям до 2 лет бесплатно. Об этом рассказал портал МК в Новосибирске.

По ее словам, уже 12 лет она получает только сухие смеси, однако за кисломолочной продукцией ей приходится ездить в Академгородок.

Женщина рассказала, что раньше в Бердске была своя молочная кухня, поэтому проблем с продукцией не было, но в 2011 году оборудование сломалось.

“Я мэру нашему написала, он ответил, что не знал о такой проблеме и пообещал разобраться. Даже если оборудование дорого закупать, можно же логистику наладить. Потому что в Бердске довольно много семей, которые могли бы получать эту продукцию”, — рассказала женщина.

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