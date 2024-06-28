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общество

Народный рейтинг худших больниц появился в Новосибирске

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Журналисты «АиФ-Новосибирск» составили рейтинг худших городских больниц на основе отзывов пользователей платформы 2ГИС.

В томографическом центре городской клинической больницы №2, расположенном на проспекте Дзержинского, 44, пользователи выставили оценку 2,3 балла из 5 возможных. Главные жалобы касаются длительных очередей из-за неэффективной записи на прием.

Городская клиническая больница №34 на улице Титова, 18 литера Р, получила оценку 2,6 балла. Пациенты жалуются на отсутствие ответов на вопросы со стороны медицинского персонала и их занятость мобильными телефонами во время работы.

Оценка нейрохирургического отделения той же больницы составляет всего 1 балл на основе единственного отзыва, в котором указаны проблемы с диагностированием и лечением пациентов.

Гинекологическое отделение городской клинической больницы №34 получило оценку 2,5 балла по результатам четырех отзывов, где пользователи высказали недовольство качеством обслуживания.

Городская клиническая больница №25 на улице Александра Невского получила рейтинг 2,7 балла. Пациенты сообщают о сложностях с контактными телефонами и ограничениях на посещение больных.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появился рейтинг новосибирских парков с низкими оценками 2ГИС.

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Игорь Кириченко
Журналист

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