Новосибирского депутата горсовета Игоря Украинцева не выпустили из СИЗО

Суд оставил депутата горсовета Новосибирска в СИЗО.

По данным пресс-службы Судов общей юрисдикции Новосибирской области, мера пресечения в отношении депутата Игоря Украинцева суд оставил без изменений.

Таким образом, чиновник останется под стражей до 29 июля 2024 года.

Напомним, что на депутата Игоря Украинцева возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, он получил 3,5 миллиона рублей от руководителя строительной организации за покровительство, выражающееся в лоббировании интересов через СМИ. Однако его ближайшие соратники и коллеги считают, что на него донесли. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.