Рейтинг худших городских больниц опубликовали в Новосибирске

Стал известен рейтинг худших больниц города.

Портал АиФ-Новосибирск составил список худших больниц по версии отзывов на 2ГИС.

Так, томографический центр городской клинической больницы №2, который расположен на проспекте Дзержинского, 44, оценили в 2,3 балла из 5. В отзывах жители написал, что пациентов записывают на одно и то же время, из-за чего им приходится сидеть в очередях.

Следующее место занимает городская клиническая больница №34, у которой стоит 2,6 балла. Новосибирцы пожаловались на персонал.

И оценку в 2,7 балла из 5 получила городская клиническая больница №25, расположенная на ул. Александра Невского. Пациенты отмечают, что невозможно дозвониться до медучреждения.

Напомним, что появился рейтинг новосибирских парков с низкими оценками 2ГИС