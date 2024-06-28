Смотреть нельзя читать: к премьере сериала «Тайны Карениной» на Wink.ru и KION выйдет специздание книги Павла Басинского

В начале июля в «Редакции Елены Шубиной» в серии «Кинобестселлеры» выходит книга Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной» в кинообложке. Издание приурочено к премьере шестисерийного документально-художественного проекта «Тайны Карениной», который покажут онлайн-кинотеатры Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и KION уже 17 июля.

Павел Басинский, писатель, литературовед:

«Экранизации этой моей книги я ждал с особым нетерпением, поскольку даже не представлял, что этот текст вообще возможно экранизировать. Ведь это роман о романе, история в истории. Считаю, что команда “Студии Видеопрокат” и авторы проекта нашли уникальный способ передать суть моего текста. Получился хороший пример того, как можно выстроить повествование заново и найти собственный жанр. В книге я выступаю не столько как писатель, сколько как преданный читатель романа “Анна Каренина”. На протяжении многих лет я перечитывал его раз десять. И каждый раз возникало странное ощущение, что я читаю другой роман».

О сериале

Зрители пройдут шаг за шагом все загадочные обстоятельства жизни героини: от брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти на станции Обираловка. Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в истории Анны. Распутать этот клубок тайн помогут эксперты в области литературы и культуры России XIX века — Павел Басинский и Фекла Толстая, праправнучка писателя.

По сюжету известные актеры проходят пробы в фильм по самому известному роману Льва Толстого о любви. Все грани Анны Карениной будут воплощать сразу шесть актрис — по числу прототипов, с которых Лев Толстой писал свою героиню. Все они разные, но каждая дала Анне какую-то важную черту. Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему персонажи настолько современны и близки нам. Кроме актеров, в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге. Вместе с актерами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели одной из главных героинь русской литературы.

Производством сериала занимается «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева (Happy End, «Псих», «Актрисы», «Балет», «Неверные») при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!». Проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Балет», «Библиотекарь», «Неверные» и другие) и KION Originals («Почка», «Обоюдное согласие», «Клиника счастья» и другие). Режиссером стал Иван Юдин, шоураннером выступила Анастасия Корецкая, креативным продюсером и автором идеи — Анна Колчина.

Трейлер

Постер

Фото со съемок

О книге

«Подлинная история Анны Карениной» — своего рода путеводитель по роману Льва Толстого. Подробный и глубокий разговор о книге и ее героях, который Павел Басинский ведет, с одной стороны, на равных с читателем, с простой человеческой интонацией, с другой — оставаясь специалистом в творчестве писателя. Обращая внимания на детали, прототипы, комментируя «темные» места и тонко анализируя текст, автор помогает себе и читателю лучше понять феномен «Анны Карениной».

Собрав под одной обложкой исторический, культурный, социальный контексты второй половины XIX века, нюансы биографии Толстого и его семьи, цитаты из писем и публикаций, Басинский подсвечивает факты и обстоятельства, которые открывают для нас роман «Анна Каренина» заново.

Мы видим, как выстроена система «зеркал» в романе — почему уже в самом его начале предвосхищен трагический конец («Поезда и метели», «Сердце матери»); почему так важно противопоставление Москвы и Петербурга; почему при прочтении сцены скачек происходит эффект того, что совершилось «что-то ужасное»; почему для чтения «Анны Карениной» важно знать прозу Пушкина и многое другое.

Об авторе

Павел Басинский — писатель, журналист, литературовед, литературный критик. Член Союза российских писателей, преподаватель Литературного института имени А.М. Горького.

Долгие годы занимается изучением жизни и творчества Л.Н. Толстого, выпустил как научные исследования, так и художественные книги: «Лев Толстой: бегство из рая» (2010), «Святой против Льва» (2013), «Лев в тени Льва» (2015), «Лев Толстой — свободный человек» (2016), «Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины» (2020), «Подлинная история Константина Левина» (2023).

Лауреат премии «Большая книга» (2010, 2022), а также Премии Правительства РФ в области культуры (2015). Член жюри литературной премии «Ясная Поляна».

5 причин прочитать книгу

1. Павел Басинский комментирует непонятные современному читателю реалии, детали быта, особенности устройства общества. Такой комментарий, написанный легким и доступным языком, углубляет читательское понимание романа.

2. Несмотря на читательскую любовь, «Анна Каренина» остается одним из самых загадочных русских романов. Павел Басинский обращается к самым неясным и неоднозначным сюжетным поворотам романа и пытается их истолковать.

3. Анализируя роман, Басинский делает множество замечаний о творческом методе Льва Толстого, показывая, как именно писателю удалось создать поражающий своей реалистичностью художественный мир.

4. Это настоящий филологический детектив. Из отдельных слов, сюжетных поворотов и других «улик» реконструируется сюжет романа и объясняются его непонятные места.

5. «“Анна Каренина” — это сплошной эксперимент и нарушение правил классического романа», — пишет Павел Басинский. Его книга помогает разобраться, почему этот эксперимент стал одной из вершин мировой прозы и предопределил развитие русского романа на многие годы.

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