Тоболяк зарезал родную мать из-за бытового конфликта

В настоящее время правоохранители все еще разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В Тобольске арестовали 31-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве родной матери. Об этом сообщает Вслух.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Тюменской области.

Мужчина совершил преступление ночью 19 июня 2024 года. По данным правоохранителей, между родственниками произошел конфликт. Тогда сын взялся за нож и нанес матери несколько ударов по телу и шее. От полученных ран 58-летняя женщина скончалась.

Обвиняемый был задержан. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, под Новосибирском 17-летний подросток убил сестру колуном.